وزير الفلاحة: الجزائر لديها مخزون كاف من الحبوب و لن تتأثر بالمتغيرات الحاصلة

7 مارس، 2022

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، على أن الجزائر لديها مخزون كاف من الحبوب إلى غاية نهاية السنة الحالية، ولن تتأثر بالمتغيرات الحاصلة على المستوى العالمي.

وقال هني للصحافة خلال زيارته إلى ولاية سوق اهراس أن:” الجزائر إتخذت كافة إحتياطاتها لضمان تغطية السوق الوطنية وتلبية كافة إحتياجات المواطنين من الحبوب”، مبرزا وجود ضغوطات كبيرة في السوق العالمية على هذه المادة.

كما أشار ذات المتحدث، إلى أن الجزائر تتوفر على مخزون أمني من الحبوب يمكنها من تلبية إحتياجات المواطنين بصفة عادية.

وأفاد وزير الفلاحة أن حملة الحصاد والدرس عادة ما تنطلق في الفترة ما بين جوان وجويلية مايعطي الأريحية أكثر لضمان التموين العادي بالحبوب رغم الأزمة العالمية الحالية.

كما لفت نفس المسؤول إلى أن شعبة الحبوب تمثل أولوية بالنسبة للحكومة، والقطاع يبذل مجهودات كبيرة لرفع القدرات الإنتاجية من الحبوب وطنيا، من خلال التركيز على الرش المحوري والتكميلي والرش المتواصل عبر الولايات الصحراوية.

ليديا كبيش

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