وزير العمل: 70 مليون فاتورة إلكترونية يتم مُعالجتها وتعويضها سنويا

كشف وزير العمل فيصل بن طالب، أت عدد الفواتير الإلكترونية التي يتم معالجتها وتعويضها، تعدت 70 مليون فاتورة، والتي شملت التكفل بالنقل الصحي والتعويضات اليومية عن المرض والتعويضات عن العجز والأعمال الطبية التي يقدمها الأطباء المتعاقدون.

وأوضح بن طالب في كلمته خلال يوم برلماني حول التحول الرقمي في قطاع الصحة، أن التغطية الاجتماعية التي تكفلها صناديق الضمان الاجتماعي التابعة للقطاع تشمل أزيد من 28 مليون مواطن

وأضاف ذات المتحدث ا ان جزافي المؤسسات الاستشفائية العمومية الذي ترصده كل سنة هيئات الضمان الاجتماعي لفائدة قطاع الصحة بلغ أزيد من 122 مليار دينار بعنوان سنة 2023 مقابل 112 مليار دينار سنة 2022.

كما كشف وزير العمل عن تسجيل 302 مليار دينار لتعويض الأدوية، و 13.4 مليار دينار لتصفية الدم، و 5.9 مليار دينار لجراحة القلب والشرايين بالإضافة إلى 5.8 مليار دينار للتكفل بالتوليد.

هذا وقد عمل القطاع، على تطوير ووضع حيز الخدمة جملة من الخدمات الرقمية التي تم إدراجها ضمن البوابة الحكومية للخدمات الالكترونية، حيث بلغ عددها 86 خدمة رقمية عمومية في ميادين العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، منها 64 خدمة في ميدان الضمان الاجتماعي.

وقال الوزير: “سمحت النتائج المتوصل إليها بفضل رقمنة الإجراءات الخاصة بهذه الخدمات، بالتخفيف من المعاناة اليومية للمرتفقين، من خلال الإيداع والمعالجة الالكترونية للطلبات، وإلغاء الطابع المادي للوثائق، وتجنب الحاجة للتنقل إلى مرافق الضمان الاجتماعي، وتقليص آجال التكفل بالمرضى”.

أما بخصوص جراحة القلب والشرايين، اكد أنه تم رقمنة كل الإجراءات، بداية من إيداع طلب التكفل على مستوى المؤسسة الصحية إلى غاية الحصول على الموافقة النهائية للتكفل.

رمزي أحمد توميات

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