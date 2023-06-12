وزير العمل يشارك في الدورة الـ111 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف غدا

من المنتظر أن يشارك وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، فيصل بن طالب، إبتداء من غد الثلاثاء، في أشغال الدورة الـ111 لمؤتمر العمل الدولي. التي تنعقد بجنيف (سويسرا).

وحسب بيان لوزارة العمل، فإن بن طالب سيكون على رأس وفد ثلاثي التشكيلة يضم ممثلين عن الحكومة والعمال وأرباب العمل.

وسيناقش المشاركون خلال هذه الدورة عدة مسائل، لا سيما. التحول العادل نحو إقتصاد دائم وشامل وجودة التكوين والتأهيل وكذا حماية العمال

و من المنتظر أن يلقي الوزير كلمة في أشغال الجلسة العامة للمؤتمر. كما سيجري محادثات ثنائية مع نظرائه من وزراء العمل المشاركين في الدورة.

رمزي أحمد توميات

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