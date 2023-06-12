وزير العمل يشارك في الدورة الـ111 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف غدا

12 يونيو، 2023

من المنتظر أن يشارك وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، فيصل بن طالب، إبتداء من غد الثلاثاء، في أشغال الدورة الـ111 لمؤتمر العمل الدولي. التي تنعقد بجنيف (سويسرا).

وحسب بيان لوزارة العمل، فإن بن طالب سيكون على رأس وفد ثلاثي التشكيلة يضم ممثلين عن الحكومة والعمال وأرباب العمل.

وسيناقش المشاركون خلال هذه الدورة عدة مسائل، لا سيما. التحول العادل نحو إقتصاد دائم وشامل وجودة التكوين والتأهيل وكذا حماية العمال

و من المنتظر أن يلقي الوزير كلمة في أشغال الجلسة العامة للمؤتمر. كما سيجري محادثات ثنائية مع نظرائه من وزراء العمل المشاركين في الدورة.

رمزي أحمد توميات

12 يونيو، 2023

مقالات ذات صلة

اختتام الجلسة الأولى من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي

5 أكتوبر، 2022

تشكيل فريق عمل مشترك لتعزيز التعاون الصناعي بين الجزائر والتشيك

22 نوفمبر، 2022

الرئيس تبون يقر تاريخ 4 أوت يوما وطنيا للجيش

18 يناير، 2022

لعمامرة : تغيير تسمية وزارة الخارجية لتشمل الجالية توجه استراتيجي من قبل الرئيس تبون

10 يوليو، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: