وزير العمل: توزيع 5 آلاف بطاقة شفاء على المستفيدين من منحة البطالة

وزير العمل: توزيع 5 آلاف بطاقة شفاء على المستفيدين من منحة البطالة

كشف اليوم الخميس وزير العمل والضمان الإجتماعي يوسف شرفة، أن رئيس الجمهورية يولي أهمية كبيرة لملف الشغل. حيث أقر منحة البطالة، بسبب تراجع مناصب الشغل.

وأشار شرفة الى أنه تم تحديد 28 مارس يوم خاص للبطالين. مضيفا أن المستفيدين من منحة البطالة سيستفدون ايضا من بطاقة الشفاء. حيث سيتم توزيع أكثر من 5 آلاف بطاقة.

كما كشف ذات المتحدث أن عدد ملفات منحة البطالة المقبولة بلغ 640922 إلى غاية 31 مارس 2022. من اصل 1.299.718 مسجل على مستوى المنصة الالكترونية.

وأبرز وزير العمل أن منحة البطالة تسير بشكل عادي جدا، وقد تم صب أول مبلغ للمستفدين منها في 28 مارس الفارط، وسيتم صب المبلغ الثاني في 28 أفريل الجاري.

وبخصوص جهاز المساعدة على الإدماج المهني، فقد كشف نفس المسؤول أنه تم إلى غاية 15 أفريل إدماج 186957 منتسب في مناصب عمل دائمة. وسيضاف إليهم 45714 منتسب سيتم إدماجهم في رتبة مستشار بيداغوجي على مستوى قطاع التربية الوطنية

ليديا كبيش

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