وزير العمل: تنصيب 388 عامل من ذوي الاحتياجات الخاصة

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب، عن تسجيل 4.543 طلب شغل من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة و 388 تنصيب لصالح ذات الفئة إلى غاية 31 أكتوبر الماضي

وجاء ذلك في كلمة له خلال إبرام اتفاقية إطار تجمع بين قطاع العمل والشباب والرياضة أين أوضح أن المَرفق العمومي للتشغيل يعمل على تسهيل الخدمات لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة

وأضاف بن طالب أن الاتفاقية تندرج ضمن البرامج المُسطرة لتجسيد التزامات رئيس الجمهورية، والتي تؤكد على ضرورة تعزيز آليات التضامن الوطني، عن طريق التكفل ومرافقة الفئات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخاصة.

وقال ذات المتحدث: “الاتفاقية التي صادقنا عليها اليوم تهدف إلى تحديد إطار التعاون والتنسيق بين قطاعِنا الوزاري وقطاع الشباب والرياضة لترقية وتعميم ممارسة الرياضة في وسط العمل وتدعيم مبادرات الشباب في مجال الرياضة والشباب، وإشراك المؤسسات والأجهزة تحت الوصاية لتحقيق أهداف كلا القطاعين”.

كما كشف وزير العمل، أنه تم وضع تدابير تنظيمية تسمح بتحديد كيفية توظيف هذه الشريحة في المؤسسات والإدارات والهيئات المستخدمة العمومية والخاصة، كما تم تكوين مُستَشَاري التوظيف في لغة الإشارة للتكفل الأمثل بهذه الفئة.

وأردف نفس المسؤول بالقول:”ومن أجل تسهيل الولوج إلى مرافق القطاع، تم تهيئة ممرات على مستوى أغلب مداخل المرافق، مع تخصيص مكاتب أرضية على مستوى الوكالة الوطنية للتشغيل لاستقبال هذه الفئة، بالإضافة إلى اعتماد خط ” البراي” في مختلف الوثائق الإعلامية”.

في حين نوّه بن طالب بأن فئة طالبي الشغل من ذوي الاحتياجات الخاصة استفادت من منحة البطالة، كإجراء لمرافقتهم خلال البحث عن منصب شغل، حيث بلغ عدد المستفيدين منهم 3375 إلى غاية 30 نوفمبر 2023.

أنا بخصوص الضمان الاجتماعي، فقد أكد ذات المتحدث أن هذه الفئة تحظى بتسهيل الانتساب لفائدة الأشخاص غير الناشطين منهم، الذين يستفيدون من التغطية الاجتماعية الممنوحة للفئات الخاصة، مقابل نسبة اشتراك مخفضة تدفعها الدولة مقابل الحق في الاستفادة من الخدمات العينية للتأمين عن المرض لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.

في حين تتكفل صناديق الضمان الاجتماعي بتعويض تكاليف الأعضاء الاصطناعية ولواحقِها للمؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم، في إطار نظام الدفع من قبل الغير، من خلال الاتفاقيات المبرمة مع الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقِها والهيئات التي تقوم بتوفير الأجهزة الاصطناعية.

كما جدد بن طالب التأكيد على أن تحقيق أهداف هذه الاتفاقية التي أعدها القطاعين سيدعم التكفل الأمثل برياضي النخبة من ذوي الهمم الذين شرّفوا وسيشرفون الجزائر أحسن تشريف في المحافل الرياضية الدولية

ليديا كبيش

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