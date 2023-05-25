وزير العمل: الجزائر من أحسن الدول في الضمان الاجتماعي

25 مايو، 2023

أكد اليوم الخميس وزير العمل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب إن الجزائر من بين أحسن الدول في مجال الضمان الاجتماعي، مضيفا أن السلطات تبذل جهودا كبيرة في هذا المجال.

وشدد يصل بن طالب ، خلال إجابته على أسئلة النواب في جلسة شفوية بالمجلس الشعبي الوطني، على أهمية تثمين الجهود التي تبذلها الدولة في قطاع الضمان الاجتماعي.

وفي هذا الصدد قال ذات المتحدث: “الدولة تبذل جهدا كبيرا مقارنة بالآخرين ونحن من أحسن الدول في النظام الاجتماعي وفي التغطية”.

وأضاف وزير العمل بالقول: “الضمان الاجتماعي في الجزائر يُغطي كل الفئات وعندما نتكلم عن نسبة 80 بالمائة من التعويض أمام أشخاص أجانب يتفاجؤون”.

كما لفت نفس المسؤول، إلى أن التعويض عن الدواء يُشكل أكبر قسم في التأمينات الاجتماعية، موضحا أن اللجنة الوطنية للتعويض عن الدواء تتشكل من 4 وزارات وتضم القطاع الوزاري المكلف بالضمان الاجتماعي، الصحة، التجارة والصناعة الصيدلانية والخبراء الأطباء”.

في حين أوضح بن طالب أن هذه اللجنة هي من تُقرر وتُحدد قائمة الأدوية المعنية بالتعويض بناء على دراسة صحية، اجتماعية واقتصادية كاشفا عن تسجيل 256 مليار دينار قيمة التعويض للأدوية عن طريق بطاقة الشفاء.

رمزي أحمد توميات

 

 

25 مايو، 2023

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