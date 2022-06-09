اجتمع وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، يوسف شرفة، مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية. غاي رايدر على هامش أشغال الدورة 110 لمؤتمر العمل الدولي، المنعقدة حاليا بجنيف، بسويسرا.

وحسب بيان لوزارة العدل، فقد استعرض شرفة، التدابير التي أقرتها الدولة الجزائرية للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية لجائحة كوفيد-19 لاسيما مرافقة المدينين لصناديق الضمان الاجتماعي، من خلال تأجيل دفع الاشتراكات وجدولة الديون الواقعة على عاتقهم. وتعليق ثم إلغاء العقوبات الناجمة، عن التأخر في تسديد الاشتراكات.

وتطرق ذات المتحدث إلى مسعى تمكين الراغبين في إنشاء مؤسسة من عطلة إستثنائية، والرفع من قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون، وكذا إلغاء الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة لفئة من الأجور. مع مراجعة النقطة الاستدلالية لمستخدمي الوظيفة العمومية.

بالاضافة الى تثمين معاشات ومنح المتقاعدين. وكذا استحداث منحة البطالة مع ضمان تغطية اجتماعية لطالبي الشغل ومرافقتهم وتأهيلهم إلى غاية حصولهم على منصب شغل دائم ولائق وكذا تعديل القانون المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي.

ومن جانبه، ثمن المدير العام لمنظمة العمل الدولية حزمة الإجراءات المتخذة من طرف الجزائر في مجالات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، لاسيما تلك الرامية إلى الحفاظ على مناصب الشغل وترقيته وحماية أدوات الإنتاج.

كما أشاد نفس المسؤول بما تم إنجازه خلال سنتي 2021-2022 لا سيما في مجال محاربة البطالة، يضيف ذات البيان.

رمزي أحمد توميات

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