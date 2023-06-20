وزير العمل أمام أعضاء مجلس الأمة لعرض هذين القانونين

حل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة أمام أعضاء مجلس الأمة لعرض ومناقشة نص القانون المعدل للقانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 جويلية 1963 والمحدد لقائمة الأعياد الرسمية وكذا نص القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83-12المؤرخ في 02 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، حسب ما أفاد به بيان لوزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي.

و أوضح الوزير في مستهل عرضه لنص القانون المعدل للقانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 جويلية 1963 والمحدد لقائمة الأعياد الرسمية، أن هذا النص جاء ليعدل أحكام المادة الأولى من القانون السالف الذكر، من خلال تمديد مدة العطلة مدفوعة الأجر الممنوحة بمناسبة العيدين من يومين إلى ثلاثة أيام، يضيف البيان.

كما أوضح فيصل بن طالب خلال هاته الجلسة حسب ذات المصدر، أن نص هذا القانون يهدف إلى تمديد فترة إجازة عيدي الفطر والأضحى المباركين، قصد تمكين المواطنين من إحياء هاتين الشعيرتين الدينيتين العظيمتين بأريحية، من خلال السماح لهم بالتواصل مع أفراد عائلاتهم لاسيما أولئك الذين يضطرون للتنقل، ما بين الولايات.

من جهة أخرى، عرض وزير العمل نص القانون المعدل والمتمم للقانون 83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المتعلق بالتقاعد، والذي يتضمن مراجعة الحد الأدنى لمعاشات التقاعد والمحدد بـ 100% من الأجر الوطني الأدنى المضمون، بدلا من 75 % منه، من خلال تعديل وتتميم المادة 16 من القانون سالف الذكر، يضيف بيان وزارة العمل.

كما أشار الوزير إلى أن القانون ينص كذلك على وضع حد أدنى لمبلغ منحة التقاعد السنوية في حدود 75 % من المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون، بتعديل وتتميم المادة 47، يشير البيان ذاته.

وقد ذكر الوزير أن كلا القانونين جاءا تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية وكذا استجابة لانشغالات المواطنين وتحسينا لقدرتهم الشرائية، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

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