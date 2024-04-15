وزير العدل يوقّع على البرنامج التنفيذي للتعاون الجزائري الروسي 2024-2025

وقّع كل من وزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرّشيد طبي، و النائب العام لفيدرالية روسيا، إيغور كراسنوف، اليوم، على البرنامج التنفيذي للتعاون (2024-2025)، الذي يأتي تتويجًا لبرتوكول التعاون الموقع عليه من الجانبين، في الجزائر بتاريخ ,28 نوفمبر 2023، حسب ما أورده بيان وزارة العدل.

و جاء هذا التوقيع، خلال إستقبال وزير العدل، حافظ الأختام، بمقر وزارته، للنائب العام لفيدرالية روسيا، الذي يزور الجزائر مرفوقًا بوفد يضم إطارات من النيابة العامة.

كما تندرج هذه الزيارة، في إطار مواصلة تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين وزارة العدل الجزائرية والنيابة العامة الروسية.

شرف الدين عبد النور