وزير العدل يكشف عن ارتفاع معدلات الخلع بالجزائر

صرح وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي خلال رده على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أن الإحصائيات تشير إلى إرتفاع حالات الخلع بنسب متفاوتة، مقارنة مع حالات الطلاق بالتراضي أو التطليق أو تطليق الزوج”.

وأكّد طبي أن أي تقييد لأحكام الخلع سيجعل منه تطليقا مشيرا إلى أنه لابد من إمكانية إعادة النظر في القوانين التي تنظم الأمر.

كما دعا الوزير المختصين إلى ضرورة تفعيل الدور التوعوي الذي يمكن أن تلعبه الجمعيات التي تهتم بشؤون الأسرة والمرأة لأجل مرافقة المقبلين على الزواج و أهمية دراسة الأسباب التي تقف وراء تفشي ظاهرة الطلاق عامة. في وقت إرتبطت حالات الخلع بالزيجات الحديثة.

حورية سعداوي

معجب بهذه: إعجاب تحميل...