وزير العدل يعزي عائلة المغدور المحامي جمال الدين شاوي

تقدم اليوم الأربعاء، وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، برسالة تعزية إلى عائلة المحامي المغدور جمال الدين شاوي، وأيضا إلى الأستاذ بوريو الطاهر نقيب منظمة المحامين لناحية قسنطينة، والأستاذ طايري إبراهيم رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، حسب بيان للوزارة الوصية.

وحيث أورد الوزير جاء في التعزية: “على إثر ورود خبر وفاة المغفور له بإذن الله، الأستاذ المحامي المرحوم جمال الدين شاوي، بعث عبد الرّشيد طبي وزير العدل، حافظ الأختام برسائل تعزية إلى عائلة الفقيد”.

حورية سعداوي

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