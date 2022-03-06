وزير العدل يشرع في زيارة إلى السعودية ابتداء من اليوم

6 مارس، 2022

حل اليوم الأحد وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، بللمملكة العربية السعودية، اساجابة لدعوة من النائب العام للمملكة، سعود بن عبد الله المعجب.

ووفقا لبيان وزارة العدل، فإن هذه الزيارة التي تدوم ثلاثة أيام تهدف إلى بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى التوقيع على مذكرة تفاهم حول التعاون القضائي بين البلدين.
.
كما تأتي هذه المذكرة مكملة للإطار الإتفاقي بين البلدين، لاسيما اتفاقية الرياض للتعاون القضائي لسنة 1983، واتفاقية تسليم المجرمين والمحكوم عليهم لسنة 2013.

رمزي أحمد توميات

.

مقالات ذات صلة

Photo of القضية الصحراوية: التظليل الإعلامي يعد الركيزة الأساسية للسياسة المغرضة للمخزن

القضية الصحراوية: التظليل الإعلامي يعد الركيزة الأساسية للسياسة المغرضة للمخزن

16 يناير، 2021
Photo of هذا هو موعد الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة

هذا هو موعد الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة

8 ديسمبر، 2021
Photo of وزارة الدفاع الوطني: وصول أربعة مولدات لانتاج الاكسجين

وزارة الدفاع الوطني: وصول أربعة مولدات لانتاج الاكسجين

13 أغسطس، 2021
Photo of الرئيس تبون يقرر منح علاوة مالية تقدر بـ 100 مليون سنتيم لعائلات شهداء الحرائق

الرئيس تبون يقرر منح علاوة مالية تقدر بـ 100 مليون سنتيم لعائلات شهداء الحرائق

16 أغسطس، 2021
الملحق الوطني - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: