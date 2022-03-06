وزير العدل يشرع في زيارة إلى السعودية ابتداء من اليوم

حل اليوم الأحد وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، بللمملكة العربية السعودية، اساجابة لدعوة من النائب العام للمملكة، سعود بن عبد الله المعجب.

ووفقا لبيان وزارة العدل، فإن هذه الزيارة التي تدوم ثلاثة أيام تهدف إلى بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى التوقيع على مذكرة تفاهم حول التعاون القضائي بين البلدين.

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كما تأتي هذه المذكرة مكملة للإطار الإتفاقي بين البلدين، لاسيما اتفاقية الرياض للتعاون القضائي لسنة 1983، واتفاقية تسليم المجرمين والمحكوم عليهم لسنة 2013.

رمزي أحمد توميات

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