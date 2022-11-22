وزير العدل يستقبل نظيرته من حكومة الوحدة الوطنية الليبية

وحسب بيان لوزارة العدل، فقد عقد الوزيران محادثات تناولت سبل تعزيز التعاون في المجالين القانوني والقضائي، كما تبادل الخبرات بما يعود بالفائدة على البلدين الشقيقين.

وقالت وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية الليبية حليمة إبراهيم بخصوص هذا اللقاء :”انهم اطلعو على عدة تجارب. وتوجد هناك مواضيع مهمة تتعلق بتبادل الخبرات في مجال تأهيل الشرطة القضائية. والمعهد العالي للقضاء و اكاديمية الطب الشرعي.

و اضافت ان لديهم معهد للطب الشرعي و هناك بعض المواضيع الاخرى تم تناولها في هذا اللقاء تتعلق بالمصالحة ، معربة عن شكرها على حسن الاهتمام على الضيافة. التي تلقتها قائلة “نحن شعب شقيق اشكركم جميعا على حسن اهتمامكم وضيافتكم.

واضافت ذات المتحدثة، انه توجد تجربة مهمة في مجال الاستحقاقات الانتخابية، مضيفة بالقول :”نحن في الحكومة الوحدة الوطنية في وزارة العدل الليبية، نستعد لمرحلة مهمة وهي مرحلة الانتخابات”.

كما أكدت وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية الليبية أنه توجد عناصر تدريبية لتدريب قضاة و مراقبة الاعمال الانتخابية و غيرها.

رمزي أحمد توميات