وزير العدل يستقبل رئيسة المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان

6 ديسمبر، 2022

استقبل وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمس الاثنين، رئيسة المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، إيماني داود عبود، حسبما أفاد به بيان لوزارة العدل.

وحسب نص البيان، فإن اللقاء تناول واقع حقوق الإنسان في إفريقيا ومهام المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في ترقيتها وحمايتها.

وتأتي زيارة ئيسة المحكمة الإفريقية على هامش مشاركتها في أشغال الملتقى الدولي المنظم من طرف المحكمة الدستورية حول موضوع “حق المواطن في الوصول إلى القضاء الدستوري في ضوء الأنظمة المقارنة”.

ليديا كبيش

6 ديسمبر، 2022

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