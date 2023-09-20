وزير العدل يجتمع مع أعضاء مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات الـمحامين

و تم خلال هذا الاجتماع حسب بيان وزارة العدل، استعراض ومناقشة مختلف انشغالات الاتحاد، لاسيما تلك المتعلقة بمسار إعداد النصوص القانونية.

وبعد نقاش ثري ومثمر، تمّ الاتفاق على تشكيل فوج عمل مشترك يضمّ ممثلين عن الاتحاد وإطارات من وزارة العدل، لحصر ودراسة المسائل الخلافية في مشروعي قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائيّة.