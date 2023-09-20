وزير العدل يجتمع مع أعضاء مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات الـمحامين
إجتمع وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبـي، أمس الثلاثاء، بمقر دائرته الوزارية، مع أعضاء مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات الـمحامين، وذلك بحضور إطارات ساميّة من وزارة العدل.
و تم خلال هذا الاجتماع حسب بيان وزارة العدل، استعراض ومناقشة مختلف انشغالات الاتحاد، لاسيما تلك المتعلقة بمسار إعداد النصوص القانونية.
وبعد نقاش ثري ومثمر، تمّ الاتفاق على تشكيل فوج عمل مشترك يضمّ ممثلين عن الاتحاد وإطارات من وزارة العدل، لحصر ودراسة المسائل الخلافية في مشروعي قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائيّة.
كما تم الاتفاق على تشكيل فوج آخر لإثراء مشروعي قانون الإجراءات المدنية والإدارية والقانون التجاري، فضلا عن إنشاء آليّة دائمة للتشاور والتنسيق للمساهمة في إثراء النصوص القانونية، يختم بيان وزارة العدل.
شرف الدين عبد النور