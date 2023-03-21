وزير العدل يتحدث عن ظاهرة الوخز بالإبر

كشف اليوم الثلاثاء، وزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أن 3 ولايات قد سجلت ظاهرة الوخز بالإبر، مؤكدا أن هناك تحقيقات امنية وطبية حول هذه الظاهرة.

وقال طبي من قبة زيغود يوسف: ” لا داعي للقلق، الظاهرة احتويت، الدولة اخذت كل الاجراءات. نطلب فقط من المواطنين منح المعلومات لقوات الأمن. هناك استنفار امني قضائي طبي وتربوي. واحتوينا الظاهرة”.

كما شدد ذات المتحدث على ضرورة محاربة الظاهرة، مشيرا أنه ستكون هناك رقابة صارمة على المحتوى.

هذا وقد وجه الدرك الوطني دعوة إلى المواطنين للتبليغ عن أي حالة مشتبه فيها. بخصوص ظاهرة الوخز بالإبر لتسهيل عمل الجهات الأمنية.

في حين دعت قيادة الدرك الوطني إلى تجنب التهويل قبل معرفة الأمور. مشيرة أن الجهات المختصة فتحت تحقيقات حول الظاهرة.

رمزي أحمد توميات

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