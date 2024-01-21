وزير الطاقة يعرض فرص الإستثمار والشراكة بين الجزائر وألمانيا

استقبل اليوم الأحد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، بمقر دائرته الوزارية، وفدا عن الشركة الألمانية، نيومان اند أيسر Neuman & Esser حسب بيان لوزارة الطاقة

ووفقا لنص البيان فقد تم خلال هذا اللقاء ، الذي جرى بحضور إطارات من الوزارة، بحث فرص الأعمال والاستثمار. بين شركات القطاع على غرار سوناطراك وسونلغاز والشركة الألمانية، في مجال معدات الصناعة الغازية والنفطية والبتروكييمياء والحلول التكنولوجية وتطوير الهيدروجين.

ورحب الجانبان بالعلاقات المتميزة القائمة بين شركات القطاع والشركات الألمانية في مجال الطاقة والمناجم، يضيف ذات البيان

و أكد عرقاب على أهمية التعاون والشراكة التي تربط الشركات الجزائرية والألمانية، وعرض بالمناسبة فرص الاستثمار والشراكة التي يوفرها القطاع، مُسلطا الضوء على أهمية تبادل الخبرات ونقل المعرفة والتكنولوجيات الحديثة وترقية المحتوى المحلي، وإقامة شراكات متبادلة المنفعة للجانبين.

في حين أعرب الوفد الألماني عن الاهتمام الكبير لمجمع نيومان اند أيسر لخلق وتحديد مشاريع ملموسة للتعاون خاصة في ظل وجود مناخ استثماري ملائم والثقة القائمة مع شركات قطاع الطاقة والمناجم.

ليديا كبيش

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