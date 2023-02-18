وزير الطاقة يشرف على مراسيم الامضاء على اتفاقيتين للتعاون مع قطاع البحث العلمي

وزير الطاقة يشرف على مراسيم الامضاء على اتفاقيتين للتعاون مع قطاع البحث العلمي

أشرف اليوم السبت٬ وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، رفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، على مستوى مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل الطاقوية « CRTSE »٬ على فعاليات إمضاء اتفاقيتين للتعاون بين قطاع الطاقة والمناجم وقطاع البحث العلمي٬ حسب بيان للوزارة الوصية.

وأضاف البيان٬ إن هذا التعاون يأتي تنفيذا لمخرجات مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 05 فيفري 2023، والمتعلقة بتطوير البحث في مجال تخزين الطاقة الشمسية، وكذا بهدف تثمين نتائج البحث العلمي واحداث تفاعل مثمر بين قطاع الطاقة والمناجم وقطاع البحث العلمي.

وأوضح البيان٬ أن الاتفاقية الأولى تتعلق بتطوير أنظمة تخزين الطاقات المتجددة، والتي أبرمت بين الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز (سونلغاز) من جهة ومركز البحث في تكنولوجيات نصف النواقل الطاقوية، ومركز تنمية الطاقات المتجددة من جهة أخرى.

أما الاتفاقية الثانية٬ فتتعلق بتطوير التعاون قصد تثمين نتائج البحث في الطاقات المتجددة، ولاسيما أنظمة تخزين الطاقة، والتي أبرمت بين مركز البحث في تكنولوجيات نصف النواقل الطاقوية والمؤسسة الناشئة ” الحلول المثلى للانتقال الطاقوي”٬ يختم البيان.

حورية سعداوي

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