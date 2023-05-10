وزير الطاقة يشرع في زيارة إلى أوغندا بداية من اليوم

10 مايو، 2023

يشرع وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، بناءًا على تعليمات رئيس الجمهورية، ابتداء من اليوم الأربعاء، في زيارة عمل الى جمهورية أوغندا. كما تستغرق الزيارة ثلاثة أيام.

وحسب بيان لوزارة الطاقة ، سيكون وزير الطاقة، على رأس وفد هام من القطاع يضم، الرؤساء المدراء العامون لمجمعي سوناطراك وسونلغاز. بالإضافة إلى إطارات من وزارة الطاقة والمناجم.

كما تأتي هذه الزيارة في إطار تنفيذ قرارات الرئيسين، الجزائري عبد المجيد تبون، ورئيس جمهورية أوغندا، يويري موسيفيني، خلال زيارة دولة لهذا الأخير للجزائر يوم 11 مارس الجاري 2023.

وفي إطار تعزيز علاقات التعاون بين الجزائر وأوغندا في مجالات الطاقة والمناجم وكذا في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وخلال هذه الزيارة، سيعقد الوزير جلسات عمل مع نظيره الأوغندي ولقاءات مع عدة مسؤولين أوغنديين، يضيف ذات البيان

رمزي أحمد توميات

10 مايو، 2023

مقالات ذات صلة

مهياوي: الوضعية الوبائية في الفترة الأخيرة مقلقة تنذر بموجة ثالثة

28 أبريل، 2021

لعمامرة يتباحث مع نظيره الصحراوي حول مستجدات القضية الصحراوية على الصعيد الدبلوماسي

13 نوفمبر، 2022

البرنامج الكامل لمباريات دور المجموعات في كأس العالم 2022

20 نوفمبر، 2022

إحباط محاولات إدخال أكثر من 16 قنطار من المخدرات المغربية وتوقيف 65 تاجر

15 مارس، 2023
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: