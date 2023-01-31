وزير الطاقة يشارك في أعمال الاجتماع ال47 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة JMMC غدٱ

يشارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، يوم غد الأربعاء، في أعمال الاجتماع السابع والأربعين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك وغير الأعضاء في منظمة أوبك JMMC٬ وذلك عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، حسب بيان للوزارة الوصية.

وخلال هذا الاجتماع، سيتعين على اللجنة ضمان الامتثال لالتزامات الحد من الإنتاج الطوعي لدول إعلان التعاون لشهر ديسمبر 2022٬ يذكر البيان.

وكما يتعين على الوزراء المسؤولين عن النفط في لجنة المراقبة٬ أن تقييم ظروف وآفاق التطور قصير المدى لسوق النفط العالمي٫ يضيف البيان.

وأوضح ذات البيان٬ أن اللجنة الوزارية المشتركة بين الدول الأعضاء تتكون من سبع دول أعضاء في أوبك٬ هي الجزائر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق والكويت ونيجيريا وفنزويلا٬ بالإضافة إلى دولتين غير عضوين وهما الاتحاد الروسي وكازاخستان.

حورية سعداوي

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