وزير الطاقة يستقبل وفدا من جمهورية كوبا

14 ديسمبر، 2022

استقبل اليوم الأربعاء، زير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، بمقر دائرته الوزارية، وفدا هاما من جمهورية كوبا، برئاسة نائب رئيس الوزراء، ريكاردو. كابريساس رويز، الذي يرافقه وزير الطاقة والمناجم، فيسينتي دي لا أو ليفي، وكبار المسؤولين من وزارة الطاقة والمناجم الكوبية، وبحضور سعادة سفير جمهورية كوبا لدى الجزائر وكذا الرئيس المدير العام لمجمع سونالغاز.

وحسب بيان لوزارة الطاقة، فقد وصف الطرفان العلاقات الثنائية بأنها “ممتازة وتاريخية” خاصة في مجال الطاقة والمحروقات.

وركزت المناقشات على حالة التعاون الثنائي في مجال الطاقة والمناجم وآفاق تعزيزها خاصة في مجال الإنتاج والصيانة الكهربائية والمحروقات والطاقات المتجددة.

كما ناقش الطرفان، على وجه الخصوص، طرق تنفيذ أعمال التعاون المتفق عليها خلال الزيارة التي قام بها رئيس جمهورية كوبا، السيد ميغيل دياز كانيل برموديز، إلى الجزائر، في مجال المحروقات والإمدادات بالمنتجات البترولية، فضلا عن بناء محطة للطاقة الشمسية، من طرف سونالغاز، في كوبا. وتحقيقا لهذه الغاية، تم تشكيل لجنة تنسيق مشتركة، اعتبارا من اليوم، لتنفيذ هذه الإجراءات.

ومن جهته، أعرب وزير الطاقة والمناجم، بهذه المناسبة، عن ارتياحه الكامل للتقدم المحرز في هذا الاجتماع. وأعرب عن رغبته في تعزيز علاقات التعاون الجزائري الكوبي بشكل أكبر والاستفادة من الخبرة والدراية الكوبية في مجال التنقيب المنجمي واستغلال المعادن في الجزائر.

ليديا كبيش

14 ديسمبر، 2022

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