وزير الطاقة يستقبل نواب من المجلس الشعبي الوطني

استقبل اليوم الأربعاء٬ وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب٬ نواب من المجلس الشعبي الوطني٬بمقر الوزارة،كل من برهوم سميرة وبن تركي عائشة٬ خلاصي محمد، درة أعمر، زحوف عز الدين وخنيش أحمد، نواب المجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لولاية الجزائر العاصمة، وهذا بحضور إطارات من الوزارة٬ حسب بيان للوزارة الوصية.

وأوضح البيان٬ أن هذا اللقاء يندرج ضمن إطار الإصغاء والتكفل ببعض المسائل٬ والانشغالات المطروحة من طرف النواب بخصوص الربط الطاقوي (كهرباء وغاز) للمناطق الغير موصولة، ولاسيما الأحياء السكنية الجديدة.

وكما يتطرق هذا اللقاء إلى ملفات أخرى تتعلق بقطاع الطاقة والمناجم كالمشاريع الاقتصادية الطاقوية الوطنية والتنموية، على غرار مشاريع الطاقات المتجددة، مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، المشاريع البتروكيماوية، مشروع استغلال منجم غار جبيلات الاستراتيجي بتندوف وكذا نشاط الاستغلال المنجمي الحرفي للذهب بجنوب الوطن، كانت موضوع لانشغالات مطروحة من طرف النواب٬يضيف البيان.

وذكر البيان٫بأن الوزير قدم التوضيحات والشروحات الوافية بخصوص المواضيع المطروحة من طرف النواب.

وقد أكد عرقاب على حرص القطاع ومؤسساته للاستجابة للاحتياجات والتطلعات الـمشروعة التي يعبر عنها المواطنين في كل ميادين الحياة، والتي ستساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وكذا خلق الثروة ومناصب الشغل وتحسين الخدمة العمومية، عبر كامل التراب الوطني، ولاسيما في المجالات التي تدخل ضمن صلاحيات قطاع الطاقة والمناجم٬يختم البيان.

حورية سعداوي

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