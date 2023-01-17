وزير الطاقة يستقبل نواب المجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لولاية غليزان

استقبل اليوم الثلاثاء٬وزير الطاقة والمناجم،محمد عرقاب،بمقر دائرته الوزارية٬نواب المجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لولاية غليزان٬شواشي عائشة و عماري عبد الله، سالم قدور وبن عزوزي عابد٬حسب بيان للوزارة الوصية.

وأوضح البيان٬بأن.هذا اللقاء شهد حضور إطارات من الوزارة،و الذي يندرج ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي يعقدها الوزير مع ممثلي الشعب٬ قصد الاستماع للانشغالات المطروحة في مجالات الطاقة والمناجم.

وأضاف البيان٬بأن الوزير استمع إلى جملة من الانشغالات المطروحة،ولاسيما بخصوص الربط الطاقوي ( كهرباء وغاز ) للمناطق الغير موصولة،وكذا توسيع الشبكة الكهربائية وتدعيمها بمحولات،ملف التشغيل٬وكذا المشاريع التنموية بالولاية ولاسيما المنجمية منها.

قدم الوزير، خلال هذا اللقاء، توضيحات عن مجمل انشغالات النواب، معربا عن أخذه بعين الاعتبار جميع الاقتراحات ودراستها ومعالجتها وأخذ التدابير اللازمة لتلبيتها٬يختم البيان.

حورية سعداوي

معجب بهذه: إعجاب تحميل...