وزير الطاقة يستقبل نظيره الأردني

21 فبراير، 2023

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، مع وزير الطاقة والثروة المعدنية للمملكة الأردنية الهاشمية، صالح الخرابشة٬ حسب بيان للوزارة الوصية.

واستعرض الوزيران حالة علاقات التعاون بين البلدين في مجال الطاقة والمناجم، وكذا سبل ترقية وتعزيز هذا التعاون ولاسيما في مجال تسويق الغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال، وفي مجال الكهرباء والطاقات الجديدة والمتجددة٬ يذكر البيان.

وكما تطرق الجانبان الى سبل تعزيز التعاون والاستثمار في مجال المناجم، ولاسيما استغلال الفوسفات والاسمدة الفوسفاتية، وفي مجال الدراسات الجيولوجية المنجمية٬ يضيف البيان.

واتفق الطرفان على وضع برنامج عمل٬ وكذا عقد لقاءات بين خبراء البلدين ووضع خارطة طريق لتجسيد هذه الاتفاقات في مجالات تسويق الغاز، الطاقات المتجددة وفي مجال استغلال الفوسفات والأمونيا والدراسات الجيولوجية، تجسيدا لمخرجات لقاء قائدي البلدين في ديسمبر 2022٫ يختم البيان.

 

حورية سعداوي

21 فبراير، 2023

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