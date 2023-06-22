وزير الطاقة يستقبل مدير جمعية منظمي الطاقة لدول حوض البحر الأبيض المتوسط

إستقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أمس الأربعاء،وفدا عن الأمانة العامة لجمعية منظمي الطاقة لدول حوض البحر الأبيض المتوسط، بقيادة مدير الأمانة العامة، “حسان أوزكوك”،بمقر الوزارة

وحسب بيان لوزارة الطاقة، فقد إستعرض الطرفان، علاقات التعاون بين “ميدريغ” وسلطات الضبط والهيئات التنظيمية والرقابية لقطاع الطاقة، وكذا تعزيز سبل التعاون.

بهدف تسهيل وتطوير الأساليب والممارسات التنظيمية في مجال الطاقة ولاسيما الكهرباء والغاز والمحروقات.

وأكد عرقاب، أنّ قطاع الطاقة والمناجم يولي أهمية خاصة لمتابعة ومراقبة مدى تنفيذ الخدمات العمومية للكهرباء وتوزيع الغاز.

كما يضع المستهلك في صلب إهتماماته من أجل تحقيق التوازن بين مصالح المستهلكين والمتعاملين، بالإضافة إلى ضبط نشاطات قطاع المحروقات.

وشدد وزير الطاقة، على ضرورة دفع المزيد من التنسيق في إطار الأسواق والأطر القانونية الإقليمية في مجال الطاقة بغرض تأمين التكامل التدريجي للسوق وتعزيز علاقات التعاون الطاقوي، من خلال هيئاته التنظيمية والرقابية.

في حين أكد نفس المسؤول إستعداد الوزارة لتعزيز هذا التعاون ولاسيما من أجل إعتماد نهج يمكن من تشكيل منصة تعاونية بين هيئات الضبط لبلدان البحر الأبيض المتوسط بهدف تبادل المعارف التقنية والتكوين وبناء القدرات.

يُذكر أنّ “ميدينغ” جمعية منظمي الطاقة لدول حوض البحر المتوسط، تشمل 27 فاعلا من بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط، وتعمل على الترويج لإطار تنظيمي شفاف ومستقر ومتوافق في منطقة البحر الأبيض المتوسط لتعزيز استثمارات البنية التحتية، وحماية المستهلك، وتعزيز التعاون في المجال الطاقوي

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...