وزير الطاقة يستقبل سفير الصين لدى الجزائر

وزير الطاقة يستقبل سفير الصين لدى الجزائر

استقبل اليوم الاثنين وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الجزائر، “لي ليان خه، بمقر الوزارة.

واستعرض الطرفان العلاقات الثنائية الممتازة في مجال الطاقة والمناجم. أين أشادا بالتعاون الوثيق والتنسيق الدائم بين الجزائر والصين في مجال الطاقة والمناجم، بما يعود بالفائدة على البلدين الصديقين.

كما تن استعراض المشاريع الجارية في القطاع المنجمي بالجزائر ومع مجمع سوناطراك وفرص الاستثمار والشراكات المستقبلية. لاسيما في مجال الاستكشاف، إنتاج المحروقات، وفي مجال التنقيب المنجمي والمواد النادرة وتحويل الموارد المعدنية.

ومن جهته، أعرب السفير الصيني عن ارتياحه للنتائج المحققة في ظل اتفاق الشراكة الذي يربط بين الجزائر والصين وعلى ثقته باستمرار هذا التعاون.

و عبر عن شكره للتعاون والتسهيلات المقدمة من السيد الوزير ومن وزارة الطاقة والمناجم بغية تعزيز التعاون الجزائري الصيني.

كما أعرب الجانبان عن تطلعهما لتحقيق مزيد من التقارب والتعاون في مجال الطاقة والمناجم. بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين والمنفعة المتبادلة.

رمزي أحمد توميات

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