وزير الطاقة يستقبل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية

استقبل اليوم الإثنين٬ وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، بمقر دائرته الوزارية، اليزابيث مور أوبين، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر٬ حسب بيان للوزارة الوصية.

وذكر البيان٬ أن الطرفان ناقشا العلاقات الثنائية الجزائرية الأمريكية٬ في مجال الطاقة والمناجم وآفاق تعزيزها٬ حيث سلط الجانبان الضوء على الفرص الاستثمارية وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال المحروقات والطاقات الجديدة والمتجددة٬ وكذلك في مجال المناجم. ولهذه الغاية٬ يضيف البيان.

وبهذه المناسبة٬ دعا وزير الطاقة الشركات الأمريكية إلى الاستثمار في مجال المناجم في الجزائر٬ وإقامة شراكات مع الشركات الجزائرية٬ ذات الفائدة المتبادلة من خلال نقل المعرفة والتدريب٬ يشير البيان.

وختم اللقاء٬ بمناقشة الجانبان آفاق التعاون التي ستتم مناقشتها خلال مشاركة قطاع الطاقة٬ في أعمال مؤتمر CERAWEEK٬ المقرر عقده في تكساس في مارس 2023٬ يختم البيان.

حورية سعداوي

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