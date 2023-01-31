وزير الطاقة يستقبل رئيس البرلمان الإفريقي

استقبل اليوم الثلاثاء٬ وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، بمقر دائرته الوزارية، وفدا عن البرلمان الافريقي، بقيادة رئيس البرلمان الإفريقي، فورتشن شارومبيرا، وهذا بحضور إطارات من الوزارة٬ حسب بيان للوزارة الوصية.

وأفاد ذات البيان٬ أن المحادثات ركزت على سبل ووسائل تعزيز وتوطيد التعاون٬ من خلال تنسيق أكثر فعالية ودعم لجان البرلمان الافريقي٬ من طرف الجزائر عبر وزارة الطاقة والمناجم.

وبهذه المناسبة، قدم وزير الطاقة والمناجم، نبذة عامة حول قطاع الطاقة والمناجم٬ وكذا علاقات التعاون بين المنظمات الافريقية والجزائر في مجال الطاقة والمناجم، على غرار اللجنة الافريقية للطاقة، والتي هي احدى هيئات الاتحاد الافريقي.

وأشار الوزير٬ إلى أن الجزائر لعبت دورا محوريا في انشاء اللجنة الإفريقية للطاقة ومقرها بالجزائر، وكذا المنظمة الأفريقية للبلدان المنتجة للنفط وغيرها٫ يذكر البيان.

كما تناول الأطراف علاقات التعاون بين الجزائر والدول الافريقية٬ عبر العديد من المشاريع في مجالات المحروقات، عبر مجمع سوناطراك، وكذا في مجال انتاج، نقل والصيانة الكهربائية، عبر مجمع سونلغاز، والتي تندرج في إطار استراتيجية مؤسسات القطاع في اقتحام الأسواق الافريقية٫ يضيف البيان.

وفي هذا السياق، تم التطرق لمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، والمسجل في إطار تنفيذ برنامج النيباد، الذي يعتبر مثال على رغبة البلدان المعنية بالمشروع على انشاء بنية تحتية إقليمية ذات نطاق دولي، بالإضافة الى التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي سيحققها لسكان مناطق العبور.

أعرب وزير الطاقة، على استعداد قطاع الطاقة والمناجم لدعم أعمال لجان البرلمان الافريقي، والمبادرات التي تعول عليها الشعوب الإفريقية، ولاسيما عبر تبادل المعرفة والخبرات والتكوين والتعاون التكنولوجي٫ يختم البيان.

حورية سعداوي

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