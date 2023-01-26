وزير الطاقة يستقبل الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز GECF

استقبل اليوم الخميس٬ وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، بمقر دائرته الوزارية، الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز GECF، محمد حمال، مرفوقا بوفد من المنتدى وكذا مدير معهد لأبحاث الغاز بالجزائر والتابع للمنتدى، وبحضور إطارات من قطاع الطاقة٬ حسب بيان للوزارة الوصية.

وأضاف البيان٬ أن هذا اللقاء يندرج ضمن إطار زيارة عمل الأمين العام للمنتدى الى الجزائر٬ والتوقيع على اتفاقية لاحتضان مقر معهد الأبحاث التابع للمنتدى بالجزائر العاصمة٬ وبهذه المناسبة، تم تقديم عرض حول تطور السوق الغازية العالمية، من طرف الوفد المرافق للأمين العام للمنتدى.

وقد ناقش الطرفان الأهداف الإستراتيجية للقمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، المزمع انعقادها بالجزائر خلال سنة 2023 و التحضيرات الجارية لذلك٬ يذكر البيان.

كما تطرق الجانبان إلى لآليات الواجب وضعها لضمان إمكانية قيام الدول الأعضاء بتخطيط وإدارة موارد الغاز بطريقة مستقلة أوضاع سوق الغاز العالمية وآفاق تطوره على المدى القصير، المتوسط والبعيد٬ يضيف البيان.

وفي هذا الشأن٬ شدد وزير الطاقة والمناجم، على أهمية جعل منتدى الدول المصدرة للغاز مصدرًا حقيقيًا للمقترحات٬ والخبرة والمشورة في مجال الصناعة الغازية.

وأكد الوزير على ضرورة تعزيز الحوار بين منتجي الغاز والدول المستهلكة٬ من أجل ضمان استقرار وشفافية سوق الغاز لجميع أصحاب المصلحة في سلسلة الغاز٬وكما رحب عرقاب بإبرام اتفاقية احتضان مقر معهد أبحث الغاز للمنتدى بالجزائر.

وتجدر الإشارة، إلى أن الدول الأعضاء٬باقتراح من الجزائر٬ قررت إنشاء معهد بحث حول الغاز لدول المنتدى بالجزائر٬ وذلك خلال الاجتماع ال 19 لمنتدى الدول المصدرة للغاز المنعقد في أكتوبر 2017 بموسكو٬ يختم البيان.

حورية سعداوي

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