وزير الطاقة يجتمع مع عدد من نُظرائه بقطر

التقى ليوم الإثنين وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب مع عدد من نظرائه بالعاصمة القطرية الدوحة، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنتدى الدول المصدرة للغاز(GECF).

وأفادت به وزارة الطاقة في بيان لها، أن عرقاب التقى كل من الوزير الإيراني للبترول، جواد أوجي، وزير المحروقات والطاقة البوليفي ،فرانكلين مولينا أورتيز ، وزير الطاقة الروسي ، نيكولاي تشولغينوف، ووزير المناجم والمحروقات في جمهورية غينيا الاستوائية. غابرييل مباغا أوبيانغ ليما.

وأعرب جميع الأطراف عن ترحيبهم بجودة العلاقات الثنائية بين الدول الخمس، كما تمت مناقشة فرص الاستثمار وآفاق التعاون في مجال الطاقة والمناجم.

وحسب نص البيان فقد رحب الاطراف بالجهود المشتركة في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز (GECF) وكذلك في إطار إعلان التعاون بين أوبك وخارجها.

ومن جهته، قدم وزير الطاقة والمناجم لمحة عامة عن سياسة الطاقة الجزائرية وكذلك الإطار التنظيمي الجديد الذي يحكم أنشطة المحروقات الذي يوفر العديد من التسهيلات والمزايا للمستثمرين، مؤكدا على الفرص المُتاحة في المنبع والمصب و في عرض البحر.

ليديا كبيش

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