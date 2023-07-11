وزير الطاقة والمناجم يستقبل رئيس مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي

11 يوليو، 2023

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب ، اليوم الثلاثاء بمقر دائرته الوزارية ، رئيس مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي  اسماعيل شيخون.

وتركزت المحادثات على حالة علاقات التعاون بين الشركات في القطاع والشركات الأمريكية في مجال الطاقة والمناجم، وكذا آفاق تعزيز وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية ولاسيما في مجالات المحروقات والبتروكيماويات والطاقات الجديدة والمتجددة، والمناجم.

كما تطرق الجانبان للتحضيرات المتعلقة بالمنتدى الأعمال الجزائري الأمريكي حول الاستثمار، والمقرر عقده في واشنطن في الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر 2023

والذي سيحضره وفد كبير يضم كبار المسؤولين في قطاع الطاقة والمناجم، بهدف بحث، مع الطرف الأمريكي، مجموعة من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

ليديا كبيش

11 يوليو، 2023

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