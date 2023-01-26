وزير الطاقة في زيارة عمل وتفقد ابتداء من يوم غد لهذه الولايات

26 يناير، 2023

بشرع  وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، إبتداءً من يوم غد الجمعة٬ في زيارة عمل وتفقد لمدة ثلاثة أيام٬ لولايات تمنراست وعين قزام وعين صالح٬ وذلك برفقة وفد هام من إطارات القطاع٬ حسب بيان للوزارة الوصية.

وذكر ذات البيان٬ أن الوزير خلال هذه الزيارة٬ سيقوم بوضع العديد من المشاريع الطاقوية في قطاعه حيز الخدمة٬ وكما سيتفقد مشاريع أخرى للغاز والكهرباء والمنتوجات النفطية.

كما  سيتم خلالها مناقشة خطة التنمية المعتمدة لكل ولاية في مجال الكهرباء والتوزيع العمومي للغاز وتزويد مناطق الظل وقطاع المناجم٬ من خلال عقد جلسات عمل مع السلطات المحلية٬ يختم البيان.

 

حورية سعداوي

 

26 يناير، 2023

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