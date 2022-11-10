وزير الطاقة التركي يثمن قانون الاستثمار الجديد بالجزائر

صرح وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دون ماز، خلال مداخلة له أن تركيا تتطلع إلى تعزيز الشراكة مع الجزائر بعد صدور قانون الاستثمار الجديد، وهذا في مختلف المجالات الاقتصادية، خاصة في مجال الاستثمار عقب دخوله حيز التنفيذ.

و أضاف دونماز، بأن هذا القانون سيلعب دورا هاما في رفع مستوى الاستثمار التركي في الجزائر وتنويعه، من خلال تضمنه تسهيلات عديدة للمتعاملين الأجانب ”.

كما عبر الوزير، بالمناسبة عن ارتياحه للزخم الذي تعرفه العلاقات الجزائرية-التركية في السنوات الأخيرة. “في كافة الأصعدة الاقتصادية والتجارية،الاجتماعية والثقافية، ما جعل تركيا تسعى لاستغلال فرص الشراكة “الثرية والواسعة” في الجزائر، لاسيما الطاقات المتجددة كالشراكة المهمة التي تربط بين “سوناطراك” والشركة التركية “بوتاش”. خاصة في مجال الغاز والبتر وكيمياويات و مجال الطاقة، قضلا عن نشاطات المستثمرين الأتراك حاليا بالجزائر، كالبناء والنسيج والصناعات الكيماوية والتعدين.

حورية سعداوي

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