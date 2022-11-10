وزير الطاقة التركي يثمن قانون الاستثمار الجديد بالجزائر

10 نوفمبر، 2022

صرح وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دون ماز، خلال مداخلة له أن تركيا تتطلع إلى تعزيز الشراكة مع الجزائر بعد صدور قانون الاستثمار الجديد، وهذا في مختلف المجالات الاقتصادية، خاصة في مجال الاستثمار عقب دخوله حيز التنفيذ.

و أضاف دونماز، بأن هذا القانون سيلعب دورا هاما في رفع مستوى الاستثمار التركي في الجزائر وتنويعه، من خلال تضمنه تسهيلات عديدة للمتعاملين الأجانب ”.

كما عبر  الوزير، بالمناسبة عن ارتياحه للزخم الذي تعرفه العلاقات الجزائرية-التركية في السنوات الأخيرة. “في كافة الأصعدة الاقتصادية والتجارية،الاجتماعية والثقافية، ما جعل تركيا تسعى لاستغلال فرص الشراكة “الثرية والواسعة” في الجزائر، لاسيما الطاقات المتجددة كالشراكة  المهمة التي تربط بين “سوناطراك” والشركة التركية “بوتاش”. خاصة في مجال الغاز والبتر وكيمياويات و مجال الطاقة، قضلا عن نشاطات المستثمرين الأتراك حاليا بالجزائر، كالبناء والنسيج والصناعات الكيماوية والتعدين.

حورية سعداوي

 

10 نوفمبر، 2022

مقالات ذات صلة

الرئيس تبون: حماية القدرة الشرائية والحفاظ على مناصب الشغل سيبقى من بين أولويات الدولة

30 أبريل، 2022

البروفيسور صنهاجي: الموجة الرابعة ستصل إلى الجزائر بلا هوادة

9 نوفمبر، 2021

وزارة الصناعة الصيدلانية تكشف عن موعد إيداع برامج استيراد المواد الأولية لسنة 2021

22 ديسمبر، 2020

اللجان العمالية الاسبانية تجدد دعمها لمطالب الشعب الصحراوي و حقه في تقرير المصير

17 فبراير، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: