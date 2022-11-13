وزير الطاقة التركي:نعتزم تأسيس شركة تنقيب عن النفط مع الجزائر

كشف وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، لوكالة الأناضول، أن الجزائر وتركيا تعتزمان تأسيس شركة مشتركة، للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي لتنفيذ أنشطة مشتركة في الجزائر ودول المنطقة.

و أفاد دونماز، أنه قد قدم مقترحات حول فرص الأعمال والاستثمار بين تركيا والجزائر، خلال زيارته الأخيرة للجزائر، خاصة أن الجزائر تحتضن ما يقارب 1500 شركة، تنشط في مجالات على غرار الحديد والصلب والمنسوجات والمواد الغذائية.

و في إطار التعاون الثنائي بين البلدين، قال الوزير التركي: “لقد عبر لي رجال الأعمال الأتراك الذين التقيت معهم في الجزائر، عن تطلعهم نحو المستقبل في سوق الأعمال الواعد في الجزائر بالطبع، هناك بعض الإجراءات التي يجب على الدول والحكومات اتخاذها، من كلا الجانبين لتحسين فرص الاستثمار”.

وأضاف بالقول : “لقد وصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين إلى نحو 4 مليارات دولار خلال العام الماضي، فيما تشير التوقعات إلى أن الحجم المذكور، سوف يصل إلى نحو 5 مليارات دولار خلال العام الجاري”.

حورية سعداوي

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