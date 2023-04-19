وزير الطاقة: الإنجازات المحققة كفيلة بولوج الجزائر الأسواق الدولية

قال وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، :”ان الإنجازات التي حققها القطاع من خلال شركة توزيع الكهرباء والغاز سونلغاز. وكذا الكفاءات العليا التي اكتسبتها إطاراتها تسمح بولوج الجزائر الأسواق الدولية بكل أريحية”.

وأوضح عرقاب خلال استماعه لشروحات حول وضع حيز الخدمة لمحطة توليد الكهرباء (1400 ميغاواط) بالمنطقة الصناعية لبلارة بالميلية (54 كلم شرق جيجل) أن الخبرات التي تم اكتسابها من خلال مختلف المنجزات يسمح بولوج الجزائر الأسواق الدولية بأريحية. وعرض مختلف الطاقات المنتجة من كهرباء وغاز وكفاءات بشرية.

وأكدذات المتحدث، أن الجزائر أصبحت تمتلك حاليا طاقات بشرية ذات كفاءة عالية مكنتها من الإرتقاء إلى مصاف الدول المتحكمة في أحدث التكنولوجيات خاصة ما تعلق بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.

واستمع، قبل ذلك، الوزير الذي كان مرفوقا بالرئيس المدير العام لشركة توزيع الكهرباء والغاز، مراد عجال، والرئيس المدير العام لشركة نفطال، عبد القادر شافي. لعرض حول المحطة الكهربائية ببلارة بالميلية بطاقة إنتاجية تقدر ب 1400 ميغاواط. معتبرا بأنها تمثل مفخرة الجزائر ومن شأنها تعزيز القدرة الوطنية لإنتاج الكهرباء.

في حين واصل عرقاب والوفد المرافق له زيارة التفقد لقطاعه بمعاينة للعديد من المشاريع على غرار الوعاء العقاري المخصص لإنجاز مشروع مركز تخزين الوقود الموجه. خاصة لتزويد البواخر بمادة الفيول بميناء جن جن.

بالاضافة الى زيارة مركز تعبئة قارورات غاز البوتان. بالمنطقة الصناعية أولاد صالح بالأمير عبد القادر ونقاط أخرى.

رمزي أحمد توميات

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