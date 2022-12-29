وزير الصناعة يكشف عن مصير مصانع النسيج التي تم غلقها منذ سنوات

وزير الصناعة يكشف عن مصير مصانع النسيج التي تم غلقها منذ سنوات

كشف وزير الصناعة أحمد زغدار، اليوم الخميس، عن مصير مصانع النسيج التي تم غلقها منذ سنوات، و التي تعتبر هدرا للمال العام وتعطيل لدفع عجلة التنمية الاقتصادية بولاية أم البواقي.

وقال زغدار بمجلس الأمة أن: “قطاع النسيج، مر بعدة مراحل، أولاً فترة من النمو الكبير. بفضل وجود سلسلة قيمة كاملة وشركات ذات شهرة وطنية قامت بتصدير منتجاتها. ثم إعادة هيكلة القطاع في الشركات التابعة التي بدأت في التراجع”.

وأضاف ذات المتحدث بالقول :”.على هذا الأساس وبالنظر إلى الوضع الاقتصادي الدولي الذي يؤثر على إمداد بلدنا بالمواد الخام (القطن). والمدخلات الأخرى مثل الألياف الاصطناعية وضعت وزارة الصناعة استراتيجية لتطوير المنسوجات”.

ويتم تلخيص الإجراءات الرئيسية على النحو التالي:إحياء زراعة القطن على نطاق واسع التي ستعمل على إحياء صناعة النسيج إحياء معاهد التدريب للحرف في القطاع.

بالاضافة الى تحويل البنية التحتية والأراضي غير المستخدمة في القطاع العام إلى مناطق نشاط صغيرة. لإتاحتها للشركات الصغيرة والمتوسطة الخاصة أو المشاريع الصغيرة، بموجب صيغ وشروط.

وكذا انشاء مؤسسات لإنتاج قطع غيار معينة والتماس مصنعي المعدات. لتركيب مستودعات قطع الغيار المستهلكة ومراكز الصيانة وخدمة ما بعد البيع ونشاء مركز تقني حقيقي قادر على إجراء البحث والتطوير والتدريب والمساعدة الفنية

كما انه لا يمكن إعادة فتح المصانع إلا بالتزامات قوية من الدولة، من ناحية، بصفتها مسيرًا. ومن جانب الصناعيين، من ناحية أخرى، للالتزام بعملية إنتاج وتثمين الإنتاج المحلي، يضيف ذات المتحدث.

رمزي أحمد توميات

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