وزير الصناعة يقف على وضعية المشاريع الصناعية بالعاصمة

تلقى وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، رفقة والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، عرضا مفصلا حول وضعية المناطق الصناعية ومناطق النشاطات والنشاط الصناعي بولاية الجزائر.

وحسب بيان لمصالح ولاية الجزائر، فثظ استمع عون إلى عرض حول الحصيلة السنوية لنشاط اللجنة الولائية المكلفة برفع القيود عن المشاريع الاستثمارية العالقة.

ووفقا لنص البيان، فقد جاء ذلك قبل الشروع في زيارة العمل والتفقد التي ستقود الوزير إلى عديد المواقع بإقليم ولاية الجزائر.

وللاشارة فقد باشرت اللجنة الولائية المكلفة برفع القيود عن المشاريع الاستثمارية العالقة، عملها ونشاطها المتمثل في تسوية وضعيات المشاريع العالقة ومنح رخص الاستغلال.

وفي هذا الإطار قامت اللجنة بتسوية وضعية 167 مشروعا عالقا، وذلك من خلال منح الرخص والشهادات الإدارية. منها 131 رخصة استغلال استثنائية، وهو ما سمح بتوفير 15000 منصب شغل نظامي دائم. منها 800 منصب مستحدث ابتداءً من شهر أكتوبر من السنة الماضية.

في حين قامت اللجنة بالعمل على خلق أربع مناطق نشاط مصغرة بالعاصمة. أين انتهت الأشغال على مستوى منطقتين بكل من واد اوشايح بباش جراح، وساليبا ببراقي.

ويأتي ذلك، في إنتظار إنطلاق الأشغال بكل من منطقتي باباحسن والرغاية. كما سيتم إنشاء لجنة ولائية لمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية، وستباشر عملها الأسبوع المقبل.

رمزي أحمد توميات

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