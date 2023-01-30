وزير الصناعة يشرف على افتتاح معرض المنتوج الوطني

أشرف اليوم٬ وزير الصناعة، أحمد زغدار، على افتتاح معرض المنتوج الوطني٬ على هامش افتتاح أشغال الجلسات الوطنية لصناعة النسيج والجلود، رفقة وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، ووزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين ميرابي٬ حسب بيان للوزارة الوصية.

وبهذه المناسبة٫ تفقد.الوزير أجنحة هذا المعرض الذي عرف حوالي 70 مشاركا٫ و35 عارضا من مؤسسات عمومية وخاصة نشطة في مجال صناعة النسيج والجلود، بما فيهم الذين يوفرون المواد الأولية وشبه المصنعة والمعدات والناشطين في مجال التصميم والعمليات والخدمات، وكذا الناشطين في صناعة الملابس الجاهزة والأحذية والمنتوجات الجلدية المختلفة، مشكلا فرصة لتبادل الخبرات والمعلومات٬ يذكر البيان.

وأشاد زغدار بالأهمية البالغة التي يكتسيها قطاع النسيج والجلود في الجزائر، المعول عليه في التنويع الاقتصادي، وبعث التنمية وخلق فرص التشغيل في الجزائر٬ يضيف البيان.

وكما دعا وزير الصناعة إلى تكثيف الشراكة في قطاع النسيج والجلود في الجزائر٬ ذي يعد أحد القطاعات الأساسية للصناعة التحويلية٫ يختم البيان.

حورية سعداوي

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