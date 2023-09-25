وزير الصناعة يحل بالوادي في زيارة عمل وتفقد

حل صبيحة اليوم الاثنين، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، بولاية الوادي، في زيارة عمل وتفقد، حسب بيان وزارة الصناعة.

ووفقا لذات المصدر، سيقف عون رفقة والي ولاية الوادي، السعيد أخروف، على معاينة العديد من المشاريع والمؤسسات الصناعية.

كما سيقوم الوزير بزيارة كل من المنطقة الصناعية بالفولية بلدية القمار، منطقة كوينين 2 بلدية كوينين، وحدة “اجي ابي اجي” لصناعة زجاج السيارات، مصنع الروائح والعطور الخاص بشركة الورود.

بالإضافة إلى مصنع انتاج مواد التعليب والتغليف الخاص بشركة الوليد للتعليب، وكذا زيارة ومعاينة وحدة “قولدن فروي” لتوضيب وتعليب التمور.

ليديا كبيش

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