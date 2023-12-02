وزير الاتصال: مكاسب جديدة قادمة للإعلام على يد الرئيس تبون

قال اليوم السبت وزير الاتصال، محمد لعقاب:” أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، سيسعى جاهدا خلال السنة المتبقية من عهدته الإنتخابية، لتحقيق مكاسب جديدة لفائدة قطاع الإعلام”.

وجاء ذلك في كلمة له على هامش ندوة فكرية حول الإعلام والتحديات الراهنة، حيث كشف أن قطاعه قد إنتهى من تجسيد ما تبقى من الإلتزامات الإنتخابية للرئيس تبون.

ولفت لعقاب الى أن البرلمان بغرفتيه، قد صادق الأسبوع الماضي، على قانون النشاط السمعي البصري وقانون الصحافة المكتوبة والالكترونية. فيما يبقى تنصيب سلطة الضبط ومجلس أخلاقيات المهنة، والذي سيكون قريبا.

وشدد وزير الاتصال، على أن الرئيس تبون، لن يتوقف عند هذا الحد، بل سيسعى جاهدا، خلال السنة المتبقية من عهدته الإنتخابية. لتحقيق مكاسب جديدة لقطاع الإعلام. على غرار المدينة الإعلامية التي وضع حجر أساسها في الـ5 من شهر جويلية.

وأوضح نفس المسؤول، أن هذه الندوة، تتزامن مع التحولات الجيوسياسية في العالم. وعلى رأسها النقلة النوعية للقضية الفلسطينية والعدوان الصهيوني على غزة، والذي أبرز تعامل غير مهني وغير أخلاقي للإعلام الغربي عموما.

بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أحدثت تغيرا جذريا في الممارسة الإعلامية، يضيف لعقاب الذي أكد أن كل هذه التحديات وغيرها، تفرض علينا العديد من المساؤلات وطنيا واقليميا.

وبهذه المناسبة أشاد وزير الاتصال، بالصحفيين الجزائريين، والذين يعتبرون من طلائع الصحفيين في العالم، في التضحية وتحرير الوطن.

رمزي أحمد توميات

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