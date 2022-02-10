وزير الصناعة: لا نريد إستيراد السيارات من أجل الإستيراد وفقط

أكد اليوم الخميس، وزير الصناعة أحمد زغدار، أن قطاعه لا يريد إستيراد السيارات من أجل الإستيراد وفقط، مبرزا أن الأولوية للنقل الجماعي.

وشدد زغدار خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، على أنه لم يتم منع استيراد السيارات، مشيرا إلى أن أي مواطن يمكنه استيراد سيارة

وقال ذات المتحدث:” أنه ولحد الساعة ولا أحد تحصل على اعتماد لملفات استيراد السيارات”، لافتا إلى أن الملفات توضع على مستوى اللجنة التقنية واللجنة التقنية فيها عدة قطاعات.

كما أعلن وزير الصناعة عن وضع بضع تصحيحات لدفتر الشروط، موضحا أن قطاعه لايريد أن يكون هناك استيراد غير مراقب، لاسيما وأن الإمكانيات المالية محدودة.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...