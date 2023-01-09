وزير الصناعة في زيارة عمل وتفقد لولاية سوق أهراس

9 يناير، 2023
يشرع اليوم الإثنين، وزير الصناعة، أحمد زغدار،في زيارة عمل إلى ولاية سوق أهراس لمعاينة عدد من المشاريع الصناعية بالولاية،حسب بيان لوزارة الصناعة الجزائرية.
وذكر البيان،أن الوزير استهل هذه الزيارة التفقدية بالمؤسسة الوطنية للدهن (وحدة سوق اهراس)، التابعة للمجمع الجزائري للتخصصات الكيميائية،حيث تقدر الطاقة الإنتاجية لهذه الوحدة ب 46.360 طن سنويا من الدهن، الطلاء والبرنيق.
وشدد زغدار، خلال تفقده لوحدة سوق أهراس، على أهمية البحث والتطوير في هذا المجال لتلبية احتياجات المستهلك وضمان الجودة وهو ما يسمح بزيادة الحصة السوقية للمؤسسة،يختم البيان.
حورية سعداوي
9 يناير، 2023

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