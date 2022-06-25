إستقبل وزير الصناعة الصيدلانية، لطفي جمال بن باحمد، سفير جمهورية كوت ديفوار بالجزائر، الفونس فوهو ساهي أين تم بحث سبل تعزيز و تطوير التعاون الثنائي بين البلدين.

وتناول اللقاء الذي جرى يوم الخميس بالجزائر العاصمة، تعزيز التعاون القاري لتشجيع ودعم تطور صناعة صيدلانية إفريقية مندمجة ومتكاملة، لا سيما عبر إنشاء أقطاب صناعية إقليمية أو التطوير المشترك للأدوية بين مختلف المنتجين الأفارقة.

كما أعرب الطرفان عن رغبتهما في تنظيم معارض متخصصة في الصناعة الصيدلانية. في كل من الجزائر العاصمة وأبيدجان، مما يسمح لمختلف المتعاملين والمستثمرين بالاستفسار عن فرص الأعمال العديدة التي يتيحها الإنتاج و التوزيع والخدمات اللوجستية. وكذلك تصدير المنتجات الصيدلانية على المستوى الإقليمي والقاري.

وفي هذا السياق، أكد بن باحمد، عزم والتزام رئيس الجمهورية احتضان الجزائر لمقر الوكالة الأفريقية للأدوية. والمساهمة بشكل كبير في تفعيلها وفي إنجاز مهامها.

كما إلتزم الجانبان، بتعزيز وتطوير الشراكة الثنائية في مجال الصناعة الصيدلانية من خلال توقيع معاهدات تعاون بين الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية ونظيرتها الإيفوارية.

ليديا كبيش

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