وزير الصناعة الصيدلانية: لا مبررات بعد الآن ويجب على منتجي الدواء الشروع في مرحلة الإنتاج

9 مارس، 2023

اكد وزير الصناعة الصيدلانية علي عون، على أنّ مصالحه حاولت رفع القيود عن كافة المنتجين، مبرزا عدم وجود الآن لأي مبرر لمنتجي الدواء للانطلاق في الإنتاج لتوفير الأدوية عبر الصيدليات.

وشدد عون في كلمة له على هامش زيارته لبعض المؤسسات الصيدلانية بولاية تيبازة، على ضرورة الانطلاق الفعلي في مرحلة الإنتاج خلال شهر جوان القادم، مع الحرص على الإلتزام بمعايير الجودة.

هذا وقد ضرب عون موعدًا للمنتجين مع نهاية شهر جوان المقبل لمعاينة بداية الإنتاج، مؤكدا على أنّه سيتم سحب الاعتماد من المستثمرين المتأخرين في الانطلاق بمشاريعهم.

رمزي أحمد توميات

9 مارس، 2023

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