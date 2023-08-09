وزير الصناعة: الدولة لن تتخلى عن مجمع “أونيام”

9 أغسطس، 2023

أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، أن الدولة لن تتخلى بكل سهولة عن مجمع أونيام للصناعة الكهرومنزلية.

وجاء ذلك خلال زيارة عمل وتفقد يقوم بها عون الى ولاية تيزي وزو، اسن كشف أن مجمع أونيام في حالة يرثى لها، مشيرا إلى أن القطاع يفكر في إعطاء دفعة جديدة لهذا المجمع.

وأوضح ذات المتحدث أنه لن يتم خوصصة المجمع مهما تطلب الأمر، قائلا: “لا يمكن أن يتم خوصصة المجمع والدولة والحكومة لن تتخلى عنه بكل سهولة”

وتابع وزير الصناعة قائلا: “الخوصصة لن تكون وربما تكون شراكة مع المؤسسات الخاصة الأجنبية أو المحلية”.

رمزي أحمد توميات

9 أغسطس، 2023

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