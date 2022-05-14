أكد صبيحة اليوم السبت، وزير الصناعة، أحمد زغدار، أن مصالح دائرته الوزارية، تقوم بجهود حثيثة من اجل دعم التحول الطاقوي.

وكشف أحمد زغدار، أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين مصالح وزارته ووزارة الطاقة المتجددة في مجال ترشيد الطاقات في القطاع.

كما أكد وزير الصناعة، أن الجزائر تتوفر على إمكانيات هائلة تمكّنها من بلوغ تنمية مستدامة، مبرزا أن القطاع يعمل على تهيئة مخطط عمل بالتعاون مع وزارة الطاقة والانتقال الطاقوي لتفعيل الطاقات المتجددة مع الاتحاد الاوروبي.

في حين يرغب القطاع إلى توسيع المشاورات بين مختلف الفاعلين لمواجهة الفاعلين والذي من شأنه ان يسمح بتنويع مصادر الطاقة، يضيف نفس المسؤول.

ليديا كبيش

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