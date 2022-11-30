وزير الصناعة: الإنطلاقة الفعلية لصناعة السيارات والشاحنات والحافلات سنة 2023

أكد وزير الصناعة أحمد زغدار، أن التوقيع على إتفاقية إستثمار بين مجمع “ستيلانتيس” لصناعة السيارات مع الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار تعتبر مرحلة مهمة لتجسيد مشروع تصنيع المركبات من طرف المصنع الإيطالي.

وأوضح زغدار خلال التوقيع على الإتفاقية بمقر الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار، أن الإتفاقية تشكل الإعلان عن الإنتهاء من مرحلة مهمة من مراحل تجسيد مشروع تصنيع المركبات من طرف المصنع الإيطالي، بعد الإتفاقية الإطار. التي تم إمضاؤها يوم 13 أكتوبر الماضي، بين وزارة الصناعة والمجمع “ستيلانتيس”.

وأكد زغدار على عزم الدولة في تجسيد هذا المشروع، من أجل تطوير شعبة صناعة المركبات محليا عن طريق مشاريع صناعية حقيقية. مشيرا إلى أن انخراط المصنع الإيطالي في الاستراتيجية المسطرة في هذا المجال من طرف الدولة و قبوله التحدي المتمثل في بلوغ نسب الإدماج المفروضة.

والتي تستلزم تجنيد عدد كبير من المؤسسات الصناعية التي سيكون على عاتقها تزويد صناعة المركبات بمختلف المدخلات. وبالتالي المساهمة في تنويع الإقتصاد الوطني،. ورفع نسبة مساهمة الصناعة في الناتج الوطني الخام، يضيف وزير الصناعة.

كما أبرز الوزير سهر قطاع الصناعة على مرافقة المشاريع الصناعية الحقيقية والخلاقة للثروة، والمساهمة في سلسلة القيم الخاصة بهذه الشعبة. داعيا المستثمرين الصناعين إلى الإنضمام إلى الإستراتيجية الخاصة بتطوير شعبة تصنيع المركبات.

كما أشار زغدار إلى جاهزية مجموعة “ستيلانتيس” لصناعة السيارات للتكفل بعملية تكوين اليد العاملة المؤهلة. عن طريق إبرام إتفاقية تعاون في هذا المجال وفق بنود دفتر الشروط المتعلقة بالإنتقال التكنولوجي

في المقابل أكد ذات المتحدث أن سنة 2023 ستكون الإنطلاقة الفعلية لصناعة السيارات و الشاحنات و الحافلات في الجزائر مشيرا إلى إيداع عدة ملفات على مستوى الوزارة في هذا المجال و التي سوف تدرس على مستوى اللجنة التي تم تنصيبها يوم أمس.

رمزي أحمد توميات

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