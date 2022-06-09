كشف وزير الصناعة، أحمد زغدار، أن الهيئة الجزائرية للاعتماد اعتمدت 131 مخبرا وطنيا، منذ سبتمبر 2009 إلى اليوم.

ولفت زغدار، بمناسبة إحياء اليوم العالمي للاعتماد، الى أن هذا العدد مرشح ليصل إلى 240 مخبر تغطي إحتياجات المطابقة في مختلف القطاعات الإقتصادية، لاسبما القطاعات ذات الأولوية التي حملها برنامج رئيس الجمهورية أفاق سنة 2024، وكذا حصول الهيئة، على الاعتراف الدولي من طرف منظمة التعاون الأوروبي للاعتماد (EA) سنة 2017.

وأشاد ذات المتحدث، ببرنامج الهيئة الجزائرية للاعتماد في باب توسيع الاعتراف الدولي بها من خلال طلب توسعة مراجع تدخلها من خلال طلب اعتراف سيقدم خلال الثلاثي الرابع لسنة 2022.

و يتعلق الأمر، باعتماد الهيئات المختصة في مطابقة المنتوجات والخدمات، واعتماد الهيئات المختصة في المطابقة البيوطبية، الهيئات المختصة في مطابقة مخابر التجارب والتحاليل، وإعتماد الهيئات المختصة في مطابقة الأنظمة.

بالإضافة إلى المحادثات الجارية مع هيئات المطابقة الدولية: التعاون الدولي لإعتماد المخابر. والتفتيش (ILAC)والمنتدى الدولي، وللإعتماد (IAF) حول إتفاقية إعتراف دولية.

كما أوضح وزير الصناعة، ان المتتبع لنظام الاعتماد في الجزائر يستنتج أن هذه الألية باتت محورا مفصليا لتأهيل مخابرنا ومؤسساتها، ومن خلالها طبيعة ونوعية المنتوج أو الخدمة المطروحين في الأسواق المحلية والدولية.

وقال زغدار أن:” القفزة النوعية التي حققتها بعض الدول على المستوى الدولي، العربي والإفريقي على الخصوص تجعلنا نفكر بجدية أكثر في وضع أرضية قانونية تلزم المتعاملون على ولوج باب الاعتماد”.

وفي هذا الصدد، أبرز ذات المتحدث، أن بعض الإحصائيات والمعطيات، تشير الى أن الجزائر، بالرغم من حداثة الاعتراف بهيئتها للاعتماد. تبقى أمامها تحديات كبيرة لبلوغ الموازنات الدولية المحققة من طرف بعض الدول في الاعتماد كألمانيا ، تونس ومصر.

وأضاف وزير الصناعة قائلا :” أنه لا يمكن أن ننكر أن تطور الاعتماد وخلال السنتين الأخيرتين مس قطاعات كثيرة واستراتيجية في حركية الاقتصاد. مثل الصناعة، التجارة، الموارد المائية، الفلاحة، البيئة. المواد الصيدلانية، الطاقة والدفاع وحتى القطاع الخاص”.

رمزي أحمد توميات

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