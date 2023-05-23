وزير الصحة يلتقي نظيره الجيبوتي بجنيف

23 مايو، 2023

إجتمع وزير الصحة، عبد الحق سايحي،  امس الاثنين  بنظيره وزير الصحة لجمهورية جيبوتي  احمد روبله عبد الله في إطار أشغال الدورة الـ 76 للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية بجنيف، حسب بيان لوزارة الصحة.

و شكل هذا اللقاء حسب ذات المصدر، فرصة للطرفين لتباحث مجالات التعاون التي يمكن إقامتها بين البلدين وفق برنامج عمل يتضمن عديد النشاطات من بينها ضمان التكوين لمهنيي الصحة في ظل الخبرة التي تتوفر عليها الجزائر في هذا المجال بالإضافة إلى تأطير الأطباء خاصة في التخصصات الجراحية مع إمتداد عملية التكوين لتشمل مجال التسيير في الميدان الصحي.

شرف الدين عبد النور

23 مايو، 2023

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