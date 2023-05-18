وزير الصحة يعرض أمام الحكومة السياسة الوطنية لمكافحة داء السرطان ووسائل الوقاية منه

قدم وزير الصحة خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء عرضا حول السياسة الوطنية لمكافحة داء السرطان ووسائل الوقاية من هذا المرض، حسب بيان لمصالح الوزير الأول.

و أشير خلال الاجتماع إلى الوسائل التي سخرتها الدولة لتحسين التكفل بالمرضى المصابين بهذا الداء، من حيث إنجاز المنشآت الصحية المتخصصة، والمتمثلة في مراكز مكافحة السرطان والمصالح المتخصصة المدمجة على مستوى المؤسسات العمومية للصحة، والأجهزة الطبية، إلى جانب المجهود المالي المبذول لضمان تموين منتظم بأدوية الأورام السرطانية، يضيف البيان.

شرف الدين عبد النور

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